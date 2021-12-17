Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda seçim süreci yeniden başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda (TSSF) 25 Aralık'ta yapılması gereken seçimli olağan genel kurulu iptal ederek yeni seçim sürecini yönetmesi için 3 kişiden oluşan komisyon görevlendirdi.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, 25 Aralık'ta düzenlenmesi gereken 5. Seçimli Olağan Genel Kurul ile ilgili itirazları görüştü. Kurul, 3 kişiden oluşan komisyon tarafından genel kurul sürecinin yeniden başlatılmasına karar verdi.

Açıklamada, "Süreçlerin takibi sonucu ortaya çıkacak olan nihai karar bugüne kadar şeffaflığı ve tarafsızlığı ilke edinen federasyonumuzca kamuoyunun takdirlerine sunulacaktır. Federasyonumuz seçim sürecini camiamıza yakışır bir şekilde tüm titizliği ile takip edecektir. Bu süreçte yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel sekreterlik birimi olarak tüm unsurlarıyla sualtı sporları camiamıza karşı görevlerini her zaman olduğu gibi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecek olup görevinin başındadır." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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