Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ankara'daki The Green Park Hotel'de gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 26 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title