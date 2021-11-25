Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Kurulu 25 Aralık'ta yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ankara'daki The Green Park Hotel'de gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurulda ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 26 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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