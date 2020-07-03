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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, cankurtaran eğitmen sınavı düzenleyecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, "bronz ve gümüş cankurtaran" eğitmen sınavının 24-25 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, cankurtaran eğitmen sınavı düzenleyecek
03.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:27

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, "bronz ve gümüş cankurtaran" eğitmen sınavının 24-25 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türk Balıkadamlar Spor Kulübünde gerçekleştirilecek sınava 20 kişinin katılabileceği belirtilirken, başvuru için koşulları sağlayan katılımcıların gerekli belgeleri 17 Temmuz'a kadar federasyonun İstanbul'daki bürosuna teslim etmesi gerektiği aktarıldı.

Katılımcı sayısının 5 kişinin altında kalması durumunda sınavın iptal edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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