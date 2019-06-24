Türkiye Su Topu U17 Kadınlar 2. Lig Grup ve Final müsabakaları

Türkiye Su Topu Federasyonunun faaliyet programında yer alan U17 Kadınlar 2. Lig Grup ve Final müsabakaları Adana'da tamamlandı.

Adana Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda ODTÜ U17 Bayan Su Topu takımı şampiyon olurken, Antalyaspor U17 Bayan Sutopu Takımı ikinci, Atlantis U17 Bayan Su Topu Takımı üçüncü oldu.

Müsabakaları yakından takip eden Adana Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, madalya töreninde yaptığı konuşmada su topu müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Yılmazel, "Heyecan dozu gerçekten çok yüksek müsabakalar izledik. Su Sporları için tesis anlamında Türkiye standartlarının üstüne tesislere sahibiz. Su Topu Federasyonumuzun düzenleyeceği her turnuvaya talip olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Şampiyon takımımız ODTÜ U17 Bayan Su Topu Takımı özelinde turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, antrenör ve idarecilerini tebrik ediyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalyaları Türkiye Su Topu Federasyonu Asbaşkanı Zafer Çakırgil, Adana Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel tarafından verildi. - ADANA

Kaynak: İHA