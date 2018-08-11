Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Aliağa'da Başladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen 2018 Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasının ilk ayağı olan yarışlar için antrenman ve sıralama turları başladı.

Aliağa'da ilk kez düzenlenen 2018 Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasına Türkiye'nin birçok şehrinden 25 sporcu katıldı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda planlanan yarışlar uygun olmayan hava şartları nedeniyle ön plajlara alındı. Yalı Mahallesi ön plajlar mevkiinde iki gün sürecek olan yarışların ilk gününde gerçekleştirilen antrenman ve sıralama turları renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular yaptıkları gösteriler ile izleyenlerden tam not aldı. Aliağa yarışında kupa mücadeleleri 12 Ağustos Pazar günü yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak olan yarışlarda; kadınlar kupası, open pro (1 boş tur), open pro (12 tur), stock pro, flyboard, drag kupası ve Aliağa Belediyesi Kupası nefesleri kesecek. Yarış sonrasında ise ödül töreni düzenlenecek.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile hem spora, hem de Aliağa'ya önemli bir katkı sunacaklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "2018 Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın ilk ayağını Aliağa'da organize ediyoruz. Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz organizasyon cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün sürecek. Bugün sıralama turları ve antrenmanlar yapılacak. Yarın da kupa mücadeleleri olacak. Tüm Aliağa halkına keyifli bir gün yaşatacağız. Kadınlar kupası, drag ve flyboard gibi birçok farklı kategoride yarışlarımız olacak. Gençler su jeti sporuna teşvik etmek amacıyla da Aliağa Belediyesi kupasını gerçekleştireceğiz" dedi. - İZMİR