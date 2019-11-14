Türkiye St. Petersburg'da "özel ülke" oldu

14.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:21

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Kültür alanında dünyanın en seçkin küresel etkinliklerinden biri olan 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu'na özel ülke statüsünde davetli olmak Türkiye için onur verici bir ayrıcalıktır" dedi.



Dünyanın kültür alanında en seçkin etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen "St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu", Rusya'nın dünyaca ünlü Hermitage Müzesi'nde başladı. Binlerce kültür insanını St. Petersburg'da bir araya getiren buluşmaya Türkiye bu yıl "özel ülke" statüsüyle katıldı. Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un temsil ettiği forumun açılışı, "Globalleşen Dünyada Kültürel Kodlar" temasıyla Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy tarafından yapıldı.



"Özel ülke" statüsüyle bu buluşmaya davetli olmanın Türkiye için onur verici bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerini tanıtarak, evrensel kültüre katkı sunan entelektüel birikimlerini çok yönlü olarak bu etkinlikte sergilemeyi planladıklarını söyledi. Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçi sayısının yıl sonu itibarıyla 6 milyonu aşmasını beklediklerini belirten Yavuz, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkması hedef olarak önümüzde duruyor. Bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye'den ve Rusya'dan seçkin sanatçıların "özel ülke" etkinlikleri kapsamında ortak performans sergileyeceklerini ifade eden Yavuz, "Senfoni ile Saz Eserleri" ve "Batı'dan Doğu'ya Türk Müziği ile Yolculuk"



konserlerini Beloselski-Belozersk Sarayı'nda Rus sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını kaydetti. 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu'nun ilk gününde İstanbul'a yolu düşmüş Rus edebiyatçı ve sanatçıların eserlerindeki İstanbul yansıması, duygu, düşünce ve izlenimlerini konuşacakları bir de panelin düzenleneceğini söyleyen Yavuz, katılımcıları St. Petersburg Devlet Üniversitesinde gerçekleştirilecek "Türk ve Rus Edebiyatında İstanbul" başlıklı panele davet etti. Yavuz, Türkiye'den Prof. Dr. İskender Pala ve Prof. Dr. Hüseyin Kandemir'in Rusya Yazarlar Birliği Üyesi İlya Boyaşov ile birlikte düzenleyeceği bu panelin katılımcılarına İstanbul'u edebiyatçıların anlatımıyla tanıma imkanı sunacağını vurguladı.



"Tarihin Sıfır Noktası: Göbeklitepe" St. Petersburg'da



Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerini tanıtarak evrensel kültüre katkı sunan entelektüel birikimlerini bu forum ile çok yönlü olarak sergilemeyi planladıklarını anlatan Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:



"2019 yılını Türkiye'de tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ettik. İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından biri olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe arkeolojik alanı, 12 bin yıllık geçmişiyle insanoğlunun inşa ettiği en eski mimari eserdir. Buradaki arkeolojik veriler, insanlık tarihinde bugüne kadar bilinen her şeyi değiştirmiştir. 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu boyunca insanlık tarihine ışık tutan ve aynı zamanda yeni soruları da gündeme getiren Göbeklitepe'yi anlattığımız konferansın ilkini bugün St. Petersburg Devlet Üniversitesinde gerçekleştireceğiz. Konferansın ikincisini de yoğun talep üzerine Hermitage Müzesi'nde yarın düzenleyeceğiz."



Yavuz, St. Petersburg'da düzenlenen kültür buluşmasının ilk gününde "Göbeklitepe/UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye Fotoğraf Sergisi" ile "Türk ve Rus Edebiyatından Çeviri Eserler Sergisi"ni de ziyarete açacaklarını söyledi.



Osmanlı kaftanları Moskova'nın ardından St. Petersburg'da



"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" etkinlikleri kapsamında Moskova'da bu yıl düzenlenen ve Rus halkının yoğun ilgiyle karşıladığı 'Osmanlı Kaftanları Sergisi'nin bu kültür buluşması süresince St. Petersburg'daki Rusya Etnografya Müzesi'nde ziyaret edilebileceğine değinen Yavuz, serginin bir ay boyunca ziyarete açık kalacağını kaydetti.



Türk sinemasından örnekler sunulacak



Forum boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığının Rus sanatseverlerle buluşturacağı konserlerin yanı sıra Rodina Sineması'nda da "Türk Sinema Günleri" düzenlenecek. Bakanlık, 3 gün sürecek "Türk Sinema Günleri" ile 5 Türk yapımı filmi Rusça alt yazılı olarak sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Türkiye'nin önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın imzasını taşıyan ve yazar olmaya çalışan bir gencin babasıyla ve çevresiyle olan ilişkilerini konu alan "Ahlat Ağacı" adlı film ile başlayacak Sinema Günleri, 15 Kasım'da "Bizim İçin Şampiyon" ve "Hadi Be Oğlum" adlı filmlerle devam edecek. Forumun son gününde ise "Bağlılık-Aslı" ve "Aile Arasında" adlı yapımlar Rus izleyicilerle buluşturulacak.



"Kültür Turizmi", "Kültür 2.0", "Kültür ve Toplum", "Tiyatro" ile "Halk Sanatı ve Somut Olmayan Kültürel Miras" başlıklarında gerçekleştirilecek panel ve konferanslarda ise Türkiye'nin edebiyat, tarih, arkeoloji, sanat, moda, somut olmayan kültürel miras ve medya alanlarında önde gelen isimler ile akademisyenler Kültür Forumu'na fikirleriyle katkı sağlayacak. "8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu" 16 Kasım'da sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA