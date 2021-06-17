Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi
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Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk KEK toplantısından bu yana geçen beş yılın ardından ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen yerin görmek ve hedefleri yeniden oluşturmak için bir arada bulunduklarını ifade etti.

Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk KEK toplantısından bu yana geçen beş yılın ardından ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen yerin görmek ve hedefleri yeniden oluşturmak için bir arada bulunduklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının tüm dünya için olağanüstü bir yıl olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, artık salgın sonrası toparlanma sürecine odaklanma zamanı olduğunu vurguladı.

Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Protokolü görüşmelerinin ticari ve ekonomik ilişkilerdeki potansiyelin daha etkin kullanılmasına dair her iki ülkenin kararlılığını ve siyasi iradesini teyit edeceğini belirten Bakan Selçuk, "Toplantı vesilesiyle mal ticaretinden hizmetlere, sivil havacılıktan sanayi, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanı kapsayacak tüm iş birliği hususlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, ekonomilerin itici gücü özel sektörün harekete geçirilmesi için gerekli faaliyetlerin ve iş birliği kanallarının özellikle ele alınmasında fayda görüyoruz. " diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde Türkiye'nin sağlık sistemini güçlendirmeye, iş ortamını canlı tutmaya ve insanların salgın sonrası döneme uyum sağlamasına destek olmaya odaklandığını söyleyen Bakan Selçuk, salgın sürecinde Bakanlığının sorumluluğunda olan eğitim alanına ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Selçuk, "Eğitim alanında herhangi bir aksama olmaması için tarihimizin en büyük uzaktan eğitim programını başlattık. Kurduğumuz çevrim içi eğitim platformu (EBA) aracılığı ile bu dönemde her öğrencimize ulaşmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Uzaktan eğitim sistemimiz o kadar etkin kullanıldı ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Bu konuda edindiğimiz tecrübeyi sizlerle paylaşmaya da hazırız. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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