Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
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Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı

Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sri Lanka Ticaret Bakanı Bandula Gunawardena tarafından eş başkanlığı yürütülen Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sri Lanka Ticaret Bakanı Bandula Gunawardena tarafından eş başkanlığı yürütülen Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, ilk KEK toplantısından bu yana geçen 5 yılın ardından ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen yerin görülmesi ve hedeflerin yeniden oluşturulması için bir arada bulunduklarını belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin tüm dünya için olağanüstü bir yıl olduğunu kaydetti.

Artık salgın sonrası toparlanma sürecine odaklanma zamanı olduğunu dile getiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Sri Lanka Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Protokolü görüşmeleri, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki potansiyelin daha etkin kullanılmasına dair her iki ülkenin kararlılığını ve siyasi iradesini teyit edecek. Toplantı vesilesiyle mal ticaretinden hizmetlere, sivil havacılıktan sanayi, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanı kapsayacak tüm iş birliği hususlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca ekonomilerin itici gücü özel sektörün harekete geçirilmesi için gerekli faaliyetlerin ve iş birliği kanallarının özellikle ele alınmasında fayda görüyoruz."

"Bu konuda edindiğimiz tecrübeyi sizlerle paylaşmaya hazırız"

Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık sistemini güçlendirmeye, iş ortamını canlı tutmaya ve insanların salgın sonrası döneme uyum sağlamasına destek olmaya odaklandığını aktaran Selçuk, salgın sürecinde eğitim alanındaki gelişmelere ilişkin de bilgi verdi.

Eğitim alanında herhangi bir aksama olmaması için tarihin en büyük uzaktan eğitim programını başlattıklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz çevrim içi eğitim platformu (EBA) aracılığı ile bu dönemde her öğrencimize ulaşmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Uzaktan eğitim sistemimiz o kadar etkin kullanıldı ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Bu konuda edindiğimiz tecrübeyi sizlerle paylaşmaya da hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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