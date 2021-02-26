Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından memnun
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Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından memnun

26.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:24
Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Aksoy, Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedilmesine ilişkin alınan karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sri Lanka'nın özel jeolojik koşulları nedeniyle Kovid-19'dan yaşamını yitiren herkesin cenazesinin yakılarak defni uygulamasının değiştirilmesi yönünde ülkedeki Müslümanların beklentilerinin bulunduğunu hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Esasen böyle bir uygulamaya sağlık bakımından gerek olmadığı yönünde ilgili Sri Lanka makamları da görüş bildirmişti. Alınan yeni kararla, Sri Lanka halkının tüm fertlerinin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle cenazelerinin defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Sri Lanka'da uluslararası toplumun tepkisini çeken, Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğu, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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