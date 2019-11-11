11.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:16

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sporun din, dil, ırk ve millet ayrımı yapmayan birleştirici bir unsur olduğuna dikkati çekti.

Spor turizminin önemine işaret eden Yerlikaya, çalıştayın spor turizminin anayasasının oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Yerlikaya, Bakanlık olarak bir yol haritası belirleyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

" Antalya'daki spor turizminin sadece futbol ve golf olarak kalmayıp farklı branşlarda da 7 bölgemize yayılıp gelişmesine katkı sağlayacağız. Tesis anlamında bakıldığında 17 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde temel altyapılarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık ve bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde tesis alt yapılarımızı yapmaya devam ediyoruz."

Temurci: "Spor turizmi dev bir sektör"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise spor turizminin hızla büyüdüğüne dikkati çekti.

Temurci, "Spor turizmi dev bir sektör. Türkiye'de de en hızlı büyüyen ülke ekonomisine, gelişimine katkı sağlayan öncü bir sektör." değerlendirmesini yaptı.

Spor endüstrisinin toplam büyüklüğünün bilet satışları, medya hakları ve sponsorluk gelirleri, spor malzemeleri, spor giyim ve ekipmanları, lisanslı ürünler ve spor tesisleri gibi unsurlar dikkate alındığında 600 milyar dolara ulaştığına işaret eden Temurci, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde uluslararası seyahat ve turizm gelirlerinin yüzde 10'unun spor turizminden kaynaklandığının belirlendiğini aktardı.

Temurci, Türkiye'nin dört mevsimin yaşandığı bir ülke olmasından dolayı hem yaz, hem de kış sporlarının yapılmasına uygun nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Çalıştay, 13 Kasım Çarşamba gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA