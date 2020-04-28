Türkiye Spor Hekimleri Derneği'nden corona virüsü uyarıları! Türkiye Spor Hekimleri Derneği, spor organizasyonlarının başlaması durumunda kulüplerin ve sporcuların alması gereken tedbirlere ilişkin bir çalışma yaptı.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği, spor organizasyonlarının başlaması durumunda kulüplerin ve sporcuların alması gereken tedbirlere ilişkin bir çalışma yaptı.

Basketfaul'de yer alan habere göre 12 maddeden oluşan önlem paketi şöyle:

1- Sporculara ve aktivitede görev alan herkese düzenli aralıklarla Kovid-19 testi uygulanmalı.

2- Antrenmanlara bireysel olarak başlanmalı, her oyuncuya ayrı top verilmeli.

3- Havlu, su şişesi gibi ortak kullanma alışkanlıklarından kesinlikle kaçınılmalı.

4- Sporcuların tedavi, masaj ve yara bakımı gibi ihtiyaçlarının giderilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmeli.

5- Risk tamamen ortadan kalkana kadar maçlar kesinlikle seyircisiz oynanmalı.

6- 15 dakika yakın oturan kişiler arasında bulaşma ihtimali arttığı için gerekirse takım iki soyunma odası kullanmalı.

7- Yedek kulübesinde veya benchte bitişik oturmak yerine arka sıralar ve gerekirse tribünün ilk sıraları kullanılmalı.

8- Sevinç ve seremoni sırasında temas el içiyle değil, dirsekle sağlanmalı.

9- Toplar karşılaşma sırasında dezenfekte edilmeli ve birden çok top kullanılmalı.

10- Stadyuma veya spor salonuna girişlerde herkesin ateşi mutlaka ölçülmeli.

11- Oyuncuların ve takımdaki herkesin maçlar boyunca dışarıyla temasını ortadan kaldırmak için otellerde kalmaları ve eğer deplasman varsa da yolculuk için otobüs kullanmaları önerilir.

12- Otelde kalınıyorsa herkesin ayrı odalarda konaklaması sağlanmalı.