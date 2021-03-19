Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı
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Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı

19.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:11
Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı

Türkiye, Eylül 2020-Şubat 2021 ihracat döneminde en fazla fındık ihracatını İtalya'ya gerçekleştirdi.

Türkiye, Eylül 2020-Şubat 2021 ihracat döneminde en fazla fındık ihracatını İtalya'ya gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geride kalan 6 aylık zamanda 100'ün üzerinde ülkeye fındık ihraç edildi.

Türkiye 1 Eylül 2020 - 28 Şubat 2021 döneminde 159 bin 439 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 124 milyon 964 bin 555 dolar gelir sağladı.

2019-2020 sezonunun aynı döneminde ise 219 bin 960 ton ürün satışı yapılmış, 1 milyar 435 milyon 489 bin 346 dolar gelir elde edilmişti.

En fazla ihracat İtalya'ya

Türkiye'nin en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya ve Fransa oldu. İtalya'ya 37 bin 60 ton satıştan 278 milyon 632 bin 501 dolar kazanç sağlandı.

Bu ülkeyi, 35 bin 450 ton fındık ihracatı karşılığı 239 milyon 536 bin 232 dolar ile Almanya ve 10 bin 230 ton fındık karşılığında elde edilen 73 milyon 148 bin 373 dolar gelirle de Fransa izledi.

Nepal'e 1 kilogramlık fındık ihraç edildi

Türkiye, geçen sene en az fındık satışını Nepal'e yaptı.

Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 1 kilogram olurken, 1 dolar gelir elde edildi.

Nepal'i 19 kilogram ile Mozambik ve 20 kilogramla da Nijer takip etti.

Son yıllarda Türkiye'nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e bu sezonun 6 ayında 5 bin 590 ton ürün gönderilirken, karşılığında da 43 milyon doların üzerinde kazanç sağlandı.

"Bu sezon 260 ila 280 bin ton arasında fındık ihracatı beklentimiz bulunuyor"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, bu sezon 260 ila 280 bin ton arasında ihracat miktarı beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

Bölük, salgın nedeniyle dünya genelinde fındık ve mamullerinin tüketiminde azalmanın söz konusu olduğunu, bunun da ihracatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2020-2021 ihracat dönemi pandemi sürecinde geçen bir sezon. Dolayısıyla dünya kapanmış durumda büyük çoğunlukla. Bu kapanmayla beraber birçok alanda olduğu gibi fındıktaki tüketimde de bir daralma yaşanıyor. Fındık ve mamullerinde tüketimin dünya genelinde yüzde 20-25 azaldığını görüyoruz."

Bölük, 2019-2020 ihracat sezonunu Türkiye'nin 343 bin ton ile kapattığını anımsatarak, "Pandemi nedeniyle ihracat rakamının yüzde 20-25 bandında azalacağını öngörüyoruz. Şubat ayı sonu itibarıyla yaklaşık 160 bin ton dış satım gerçekleştirildi. Kalan 6 aylık dönemde de 100-110 bin ton daha ihracat bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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