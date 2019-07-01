"Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor"
Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.
Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.
Kaynak: Dunya.com
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