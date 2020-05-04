Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)

'UÇAK, MOGADİŞU'YA İNDİ'Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Mogadişu'ya iniş yaptı.