Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi
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Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi

Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi
04.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:23

MİLLİ Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştıracak, TSK'ya ait uçağın Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştıracak, TSK'ya ait uçağın Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

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