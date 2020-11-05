Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
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BBC

Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı

05.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:47

Türkiye, IMF ihtiyat hesaplarında biriken 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarındaki nakit ile Somali'nin kuruluşa olan birikmiş borcunu silecek.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.

KOTA PAYI ORANINDA HİBE EDİLDİ

IMF tarafından 25 Mart 2020'de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF'nin tahsili gecikmiş faiz alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan kesintilerden Türkiye'ye 11 milyon 906 bin SDR iade edildi.

Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR'si de Somali'nin yönetilen hesabına Türkiye'nin kota payı oranında hibe edildi.

ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) NEDİR?

Özel çekme hakkı (SDR) (Special Drawing Rights) IMF tarafından 1969 yılında oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimidir ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

Uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından oluşturulan özel bir uluslararası rezerv aracı olan SDR, üye ülkelere IMF'deki Normal Çekme Hakları'ndan ayrı bir dış rezerv sağlıyor.

Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
BBC

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