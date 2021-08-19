Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı
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Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı

Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde Ankara'da "Türkiye-Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde Ankara'da "Türkiye-Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bölgesel Ortaklıklar Danışmanı Mehmet Köse, sempozyumda yaptığı sunumda, Somali'nin çok genç nüfusa sahip olduğunu, Türkiye'nin her alanda Somali'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sunduğunu belirtti.

Köse, Türkiye Bursları'nın hayata geçirilmesinin Somali'de insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkı sağladığını, 2011'e kadar Türkiye'de eğitim alan Somalililerin sayısının 100 olduğunu, 2012'den itibaren ise her yıl ortalama 100 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Türkiye'de eğitim alan Somalilerin yüzde 77-78'inin Somali'de istihdama dahil olduğunu kaydeden Köse, bunun iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını vurguladı.

Somali Başbakanlık Ofisi Sekreter Yardımcısı Fadumo Ali ise "Türkiye, Somali'nin kendi kendine yolunu bulabilmesi için yardımlarda bulundu. Sadece doğrudan yardım yapmaktansa çözüm odaklı bir şekilde gelişmesini sağladı." dedi.

Ali, böylece daha etkili ve verimli politikalar oluşturulduğuna dikkati çekerek, geleneksel anlamda ortaklık sağlandığını ve daha verimli sonuçlar gördüklerini kaydetti.

Somali Heritage Institute for Policy Studies araştırmacısı Uweis Ali de yaptığı sunumda, Türkiye'nin Somali de dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle çok büyük ilişki içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye-Somali arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığa değindi.

Ali, son 10 yılda Türkiye'nin Somali'ye ihracatında ciddi artış görüldüğünü vurguladı.

İki ülke ilişkileri 2011'den itibaren ivme kazandı

Etiyopya Salale Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi Seyoum Merga, Somali'nin 1976'da Ankara'da büyükelçilik açmasıyla iki ülke arasında "modern ilişkilerin" başladığını kaydetti.

Merga, Türkiye-Somali ilişkilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de bu ülkeyi ziyaretiyle ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin Somali'ye çok yönlü yardımlarının farklı nedenleri olduğunu aktaran Merga, "Türkiye'nin Somali'ye yardımları emperyalist amaç taşımıyor." dedi. Merga, yardımların tek taraflı olmadığını ve iki tarafın da ortak faydasına olduğunu dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ise "Somali Konusunda Türk Dış Politikasının Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunda, Türkiye'nin Afrika ve Somali ile politikasının çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Özkan, bölgesel düzenin kurulmasının Somali'nin istikrarı için önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Somali ilişkilerinin daha da gelişeceğinin altını çizen Özkan, "Türkiye-Somali ilişkilerinde 2.0'a geçmenin vakti geldi. Bu sadece Somali için değil, Afrika için de geçerli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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