Dışişleri'nden, Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen ve aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen ve aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Galkayo şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zuhal Demirci