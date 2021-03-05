Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

05.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:52
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu limanı yakınlarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu limanı yakınlarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Varan

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