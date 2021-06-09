Türkiye-Slovenya Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Türkiye-Slovenya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak Slovenya'nın Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Gašper Dovzan başkanlıklarında 7 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.