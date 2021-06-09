Türkiye-Slovenya Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi
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Türkiye-Slovenya Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Türkiye-Slovenya Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye-Slovenya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak Slovenya'nın Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Gašper Dovzan başkanlıklarında 7 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye-Slovenya siyasi istişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak Slovenya'nın Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Gašper Dovzan başkanlıklarında 7 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Siyasi istişarelerde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündeme geçişin parametreleri ayrıntılı olarak ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Türkiye-Slovenya Siyasi İstişareleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi - Haberler
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