11.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:18

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Son bir yılı aşkın süreden beri Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan tarafından üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda Afrika yoğun olmak üzere Türkiye ile iş birliği yapılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar var. O pazarlardaki ülkemizin algısının önemli olduğunu Sloven dostlarımıza hatırlatmak istiyorum." dedi.

Olpak, DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Slovenya İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, farklı ülkelerin vatandaşları olarak farklı kültürleri temsil etseler de peşinden koşulan hayaller, gerçekleştirilmek istenen hedefler olduğunu söyledi.

Teknolojideki değişikliğin yanı sıra ticari hayatın da değiştiğini ifade eden Olpak, Slovenya'ya kendisinin de aşina ve Slovenya için altyapının öneminin farkında olduğunu vurguladı.

Olpak, geçen günlerde bir Türk firmasının Slovenya'nın devlet otoyol şirketiyle Karavanke tüneli inşaatında yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunu önemsiyoruz. Otomotiv yan sanayinin, birlikte iş yapabileceğimiz bir alan olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizmi de işaret etmek istediğim başka bir alan. Türkiye, bu alanda Avrupa'da ve farklı alanlardaki coğrafyalara güzel fırsatlar sunuyor. Son bir yılı aşkın süreden beri Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan tarafından üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda Afrika yoğun olmak üzere Türkiye ile iş birliği yapılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar var. Açıkça 'Türkiye'yi neden tercih ediyorsunuz?' diye soruyoruz. Kalitemiz, hızımız ve rekabetçiliğimiz olmazsa olmazlarımız. O pazarlardaki ülkemizin algısının önemli olduğunu Sloven dostlarımıza hatırlatmak istiyorum."

Olpak, Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sinin Avrupa'ya gerçekleştirildiğini, bu noktada geçiş kotalarının iş insanlarının önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, ekonomik ilişkileri daha fazla artırmak için karşılıklı oturma ve çalışma izin süreçlerinin en çok iletilen dilekler arasında olacağını aktardı.

DEİK'in tüm dünyaya yayılmış 146 iş konseyi bulunduğuna, bilgi ve network'ün önemine işaret eden Olpak, bu network'ün sadece Türk firmaları için değil, Sloven firmalar için de önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı.

- "İkili ticaret 2 milyar doların üzerine çıktı"

DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat da 2019 yılı verilerine göre, ikili ticaretin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artışla 2 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Firmalarımızın yatırımlar bakımından Slovenya'ya olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. İkili ekonomik ilişkilerin, özel sektör temsilcilerinin destekleri sonucu artabileceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye ve Slovenya arasında çeşitli sektörlerde kayda değer bir potansiyel olduğuna işaret eden Canpolat, "Altyapı, müteahhitlik, turizm, otomotiv, lojistik, sağlık turizmi gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra medikal, biyoteknoloji, bilişim teknolojileri, yeni teknolojiler alanlarında önemli potansiyel görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Canpolat, Sloven ve Türk firmalarının ortak yatırımlar yapabileceğini ve çevre ülkeleri üçüncü pazarlar olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, Slovenya'nın AB pazarı ile yakın ticari bağlarının, AB pazarına girmek isteyen Türk firmaları için bir diğer avantaj olduğunu vurguladı.

- "İkili iş birliğimiz üçüncü pazarlara yönelik de geliştirilebilir"

Slovenya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Zeljko Puljic ise mevcut iş birliğini daha da ileriye taşıyabileceklerini, ikili iş birliğinin ortak bir yaklaşımla üçüncü pazarlara yönelik de geliştirilebileceğini söyledi.

Slovenya'nın özellikle altyapı yatırımlarını yoğunlaştırdığını ifade eden Puljiç, geçmişe kıyasla ortak çalışmalar yapmak için fırsatlar söz konusu olduğunu dile getirdi.

Puljiç, iki ülkenin elinde bulundurduğu potansiyel düşünüldüğünde, çabaların ortaklaşa sürdürülmesi halinde başarılı olunacağına inandığını kaydetti.

Bu arada, foruma Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ve iş insanları da katıldı.

Konuşmaların ardından ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA