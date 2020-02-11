11.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:12

Slovenya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miro Cerar, Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkilerin ikili ilişkilerin daha ileriye taşınmasına yardımcı olduğunu belirterek, "İş birliğinin en önemli göstergesi ise iki ülke arasındaki ticaret hacmidir ve bu hacim gitgide büyüyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu, İstanbul Swissotel the Bosphorus'da gerçekleştirildi.

Slovenya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Cerar, forumun açılışında yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında değerli çalışmalar yapılacağına inandığını söyledi.

Mart 2011'den beri Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasındaki stratejik iş birliğinin arttığı kaydeden Cerar, "İki ülke arasındaki dostane ilişkiler, ikili ilişkilerin daha ileriye taşınmasına yardımcı olmuştur. Anlamlı ve kapsamlı bir şekilde çeşitli konular ekonomik alanda da ele alınmaktadır. İş birliğinin en önemli göstergesi ise iki ülke arasında ticaret hacmidir ve bu hacim gitgide büyüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Slovenya'nın en büyük partnerleri arasında yer aldığını vurgulayan Cerar, şöyle devam etti:

"Ben inanıyorum ki birtakım zorluklar yaşanıyor olsa da makro ekonomik ve jeopolitik açılardan pozitif trend devam edecektir. Bu pozitif durumun önümüzdeki yıllarda süreceğini de göreceğiz. Ortak amacımız, ortak fırsatlardan faydalanmak. Slovenya ile Türkiye arasındaki şirketler ilgi alanlarındaki çalışmalarını daha ileriye taşıyacaklardır. Enerji, lojistik, inşaat, çevre mühendisliği, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, turizm, spor, bilimsel ve teknolojik iş birliği ve devamında diğer alanlarda Türkiye ile iş birliğimiz devam etmektedir."

Miro Cerar, forumun Türkiye ile Slovenya arasındaki güçlü bağları daha da geliştirdiğini vurgulayarak, "Bu mükemmel iş formu sayesinde ortaya çıkacak yeni iş fırsatları değerlendirilecek ve Türkiye-Slovenya menşeli firmalar arasındaki yakın ilişki ve iletişim daha da güçlenecektir. Yeni başarı hikayeleri yazılacak. Daha fazla bağlantı kurulacak, iki ülke ekonomisi arasında. Bu sadece Türkiye ile Slovenya arasında sınırlı değil. Üçüncü pazarlarda da fırsatlar elde edilebilir. Doğru yoldayız ve doğru yolda ilerliyoruz. Türk ve Slovenya firmalarına, yapıcı ve başarılı çalışmalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA