Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı herkesi tavır almaya çağırdı Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı herkesi tavır almaya çağırdı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı herkesi tavır almaya çağırdı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yıllarda nice zorlu badireler atlattığını anımsatarak demokrasiyi inkıtaya uğratacak girişimler ilk günkü tazeliğiyle hafızalarda dururken açıklanan hadsiz ve antidemokratik bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanları hayretle izlediklerini vurguladı.

"Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak 'mağduriyet edebiyatı' oluyor? Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız?" diye soran Altun, darbe imalarının küçümsenmesi ve önemsiz gösterilmeye çalışılmasının fırsat kollayan vesayet odaklarına güç verdiğini, bu hesabi tavrın millete ve memlekete ihanet olduğuna dikkati çekti.

Türkiye siyasi tarihinin, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin millet nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Altun, "Bu türler, makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir. Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız. Memleketimizi ve milletimizi her türlü hainlikten korumak için hiç durmadan çalışacağız. Kendi çıkarları ve imtiyazları peşinde koşanlar bizi anlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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