Türkiye-Sırbistan maçının ardından

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Sırbistan'a 5-2 mağlup olan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Yaptığımız mücadeleden son derece memnunum, bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Kıragası, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça çok istedikleri gibi başlayamadıklarını ve yaşadıkları panikle kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

Skoru 3-2'ye taşımayı başardıklarını kaydeden Kıragası, şöyle konuştu:

"Rakibimizin çok farklı bir şekilde attığı golle kırılma anını yaşadık. Bugün oyuncularım çok saygı duyulması gereken bir mücadele verdi. Rakibimiz Sırbistan, FIFA sıralamasında 40. sırada, ciddi olarak bizden üstün ve uluslararası anlamda da oyuncularını transfer etmiş, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlarda oynayanlardan kurulu bir takım. Biz de şimdi emeklemeden yürümeye çalışan, bu yolda iyi, göze hitap eden bir oyun oynamaya çalışan bir takımız. Yaptığımız mücadeleden son derece memnunum, bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Kıragası, kendilerini desteklemeye gelen İzmirlilere ve ev sahibi Göztepe Kulübüne de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.