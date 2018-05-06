Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Türk hükümetinin, özellikle son dönemde açıkladığı cazip teşvik sisteminin, herkes kadar Sırp iş adamlarımızın da ilgisini çekeceğini umuyorum." dedi.

Olpak, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'ndaki konuşmasında, daha önce Sırbistan'da düzenlenen forumda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Türk iş dünyasına hitaben, "Balkanlar'da kim size iyi şartlar sunarsa, biz daha iyisini vereceğiz." dediğini anımsattı.

Sırbistan'ın Türkiye için giderek daha cazip bir ülke haline geleceğini vurgulayan Olpak, "Türk hükümetinin, özellikle son dönemde açıkladığı cazip teşvik sisteminin de herkes kadar Sırp iş adamlarımızın da ilgisini çekeceğini umuyorum. Ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkileri olduğu kadar sosyal ve kültürel etkileşimi de her geçen gün artıyor. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü mekanizmasının başarıyla işlemesine, uzun bir tarihsel geçmişe dayanan kültürel ve sosyal bağlarımız da eklenince potansiyelimizin limiti de artıyor." diye konuştu.

Nail Olpak, Türkiye ve Sırbistan arasındaki üst düzey temaslarla hayata geçirilen Serbest Ticaret Anlaşmaları'nın (STA), ikili ticaret hacminin hızla 3 milyar dolara ulaşması için gerekli şartları hazırladığını dile getirdi.

İki ülkenin birbirini Avrupa'ya ve Asya'ya bağlayan köprüler olduğunu belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, DEİK ve karşı kanat kuruluşumuz Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası, çok önemli görevler üstleniyor. Türkiye iş dünyasını, Sırbistan'a olduğu gibi tüm dünyaya da açan bir iş platformu olarak DEİK'in ana misyonu, 'ticari diplomasi.' Bu misyonla, 32 yıldır aralıksız çalışıyoruz. 137'si ülke ve bölge bazlı olmak üzere tüm dünyada faaliyet gösteren 144 iş konseyimiz var."