Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 ve önümüzdeki 10 yıl boyunca, Türkiye coğrafyanın, G20'nin ve OECD'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden olacak." dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in de katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'ndaki konuşmasında, Türkiye ile Sırbistan arasındaki tarihi, coğrafi ve kültürel bağların son derece güçlü olduğunu söyledi.

İki ülkenin dil, kültür, müzik ve yemek gibi birçok alanda ne kadar yakın olduğunu ziyaretlerinde gördüğünü anlatan Zeybekci, "21. yüzyılda dünyanın yeniden yapılandığı, Avrupa'nın yeniden yapılandığı, Balkanların, doğu Avrupa'nın yeniden yapılandığı yeni bir yükseliş döneminde, 2017 yılında Türkiye ve Sırbistan, bölgesinde ve coğrafyasında en hızlı büyüyen ülkeler. Türkiye, G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi. 2018 ve önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye yine aynı şekilde coğrafyanın, G20'nin ve OECD'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden olacak. Dolayısıyla tarih normale dönüyor. Tekrar Balkanlar yeniden uyanıyor, doğu Avrupa yeniden uyanıyor. Türkiye, Anadolu coğrafyası, kültür coğrafyası dediğimiz coğrafyamız yeniden uyanıyor." diye konuştu.

Türk ve Sırp iş dünyasının ticaretten yatırımlara, turizmden müteahhitliğe, tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda iş birliği imkanları ve fırsatları gördüğünü belirten Zeybekci, Türkiye ile Sırbistan arasında ticaret, ekonomi, yatırımlar ve her alanda iş birliğiyle ilişkilerin güçlenmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bu yılın Ocak ayında imzalandığını hatırlatan Zeybekci, anlaşmaya ilişkin hukuki süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

Zeybekci, "Bunu bir an önce tamamlamayı, en kısa sürede hayata geçirmeyi ümit ediyoruz ama bundan önce serbest ticaret anlaşmasının hayata geçmeden önce etkilerini görmeye başladık. Değerli Cumhurbaşkanlarımızın bize koymuş olduğu ilk etapta 3 milyar ardından 5 milyarlık (dolar) dış ticaret hacmi kapasitesine de hızla ilerliyoruz. 2018 yılı ilk 4 aylık dönemdeki ticaret hacmimizde yaklaşık olarak ortalama yüzde 40'lık bir artış var." ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların Sırbistan'a giderek orada yatırım yapmalarını beklediklerinin altını çizen Zeybekci, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında serbest ticaret anlaşmalarını ve diğer ilişkileri de geliştirerek üçlü mekanizmayı da çalıştırdıklarını, İstanbul'da açılışı yapılan Sırbistan-Bosna Hersek Ticaret Merkezi'ni de bu amaç için birlikte kullanacaklarını aktardı.

Zeybekci, Türkiye'nin 2018 yılına girerken başlattığı proje bazlı yatırım teşvik sistemi ve bundan sonra gerek yatırımlarda, gerek ihracatta gerekse büyümede vermiş olduğu destek ve teşvikleri Sırp muhataplarıyla paylaşacaklarını belirterek, Türk yatırımcıların Sırbistan'dan ne beklediğini de kendilerine anlatmaya çalışacaklarını ifade etti.