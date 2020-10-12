Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?
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Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?

12.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:43
Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi kapsmında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Türkiye - Sırbistan maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Türkiye - Sırbistan maçı detayları haberimizde. Uluslar Ligi fikstürü...

Türkiye - Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye ve Sırbistan ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Türkiye - Sırbistan maçı şifresiz mi? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile mücadele edilecek. 14 Ekim 2020 Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve mücadele saat 21.45'de başlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ve Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma TRT Spor HD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

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