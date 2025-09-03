Türkiye Sırbistan CANLI izleme linki var mı? Türkiye Sırbistan basket maçı hangi kanalda?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki son karşılaşmada millilerimiz, güçlü rakibi Sırbistan'a karşı parkede yer alacak. Bu kritik maçın galibi, grubu zirvede tamamlayarak bir üst tura avantajlı başlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız ile Sırbistan arasındaki kritik karşılaşma, TSİ 21.15'te başladı. Mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak basketbolseverlerle buluşuyor. Böylece taraftarlar, ekstra bir ücret ödemeden heyecana ortak olabiliyor.

İKİ TAKIMIN GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARI

Millilerimiz, Sırbistan'a karşı bugüne kadar 7 kez parkede yer aldı. Bu maçların 2'sinden galip ayrılan Ay-yıldızlılar, son 5 resmi randevuda ise rakibine mağlup oldu. A Grubu'ndaki bu son karşılaşmanın kazananı, grubu lider bitirerek avantaj elde edecek. Grup birincisi, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü ile eşleşecek.

MAÇIN OYNANACAĞI YER VE YAYIN DETAYLARI

12 Dev Adam, grup etabındaki 5. ve son maçını Sırbistan karşısında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te oynuyor. Karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da gerçekleştiriliyor. Heyecan dolu mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınla basketbolseverlere ulaşıyor.

EUROBASKET 2025 TAKVİMİ

Son 16 turu karşılaşmaları 6-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Çeyrek final mücadeleleri 9-10 Eylül'de, yarı finaller 12 Eylül'de, üçüncülük ve final müsabakaları ise 14 Eylül'de oynanacak.

