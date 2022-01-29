Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda 20 Ocak'ta kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti, Sırbistan, Gazete, TBMM, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title