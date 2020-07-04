Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi
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Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

04.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.?

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.?

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

Sancak bölgesine yardım eli uzatılacak

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

Kaynak: AA

Manşet

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