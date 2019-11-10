Türkiye sınırlarını aşan Bursa markası

10.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:40

Türkiye'de ilk bölme sektörünün oluşmasını sağlayan Çağdaş Bölme, Türkiye sınırlarını aşan bir marka konumunda olmanın gururunu yaşıyor.



Bursa'da 1977 yılında hizmete giren Çağdaş Bölme, 42 yılı başarıyla geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'deki bölme sektörünün oluşmasını sağladıklarını ifade eden Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, 11 kişi ile başladıkları üretime şu anda 100'e yakın kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.



Sektördeki tecrübesi ve profesyonel ekibiyle her türlü mekanın bölme hizmetini, tasarım projelendirme, imalat ve uygulama departmanları ile kısa sürede ve yüksek kalitede Avrupa normlarında üretim yaptıklarını belirten Sevgi Demir, "Bölme ilk başladığımızda bir çiftli sistem, birde tekli sistem diye isimlendirdiğimiz kendi arasında bir sistem vardı. Sonra bunu farklı projelerle çeşitlendirdik. Türkiye'de ve yurt dışında bir çok projede Çağdaş Bölme tercih ediliyor. Yaptığımız projeler arasında consept ofis projeleri, hastaneler, telokominasyon binaları, havalimanları, kurumsal firmalara hizmet vermekteyiz. Yurt içi dışında, başlıca pazarları arasında Afganistan, Katar, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan ve Rusya bulunan Çağdaş Bölme, kullandığı ürün ekipman ve profesyonel kadrosu ile sektörün liderliğini üstlenmiş durumda. Şu anda üzerinde çalıştığımız Suudi Arabistan'da 3-4 proje var. Yapmış olduğumuz işleri titizlikle ve kalite ile buluşturduğumuz için tercih edilen bir marka haline geldik. İlk başladığımız dönemde sadece bölme üretiyorduk. Kurumların ihtiyaçlarına göre komple çözüm ürettik. Tüm mekanların bölmelerinin yanında kapılarını, dolapların ve ıslak hacim bölücü paneller, kopmak laminat gibi sistemler ilave ettik. Duvar kaplamaları, akustik duvar kaplamaları, hareketli bölmelerle geliştirdik. En son geçen senede bünyemize pergole sistemini ve giyotinli cam sistemini dahil ettik. Yani sonuçta bir iş yeri için gerekli olan iç mekanda fonksiyonel çözümler üretiyoruz" dedi.



Kadın olmanın hiçbir zaman dezavantaj olduğunu hissetmediğini ifade eden Demir, "Burayı rahmetli eşim kurmuştu. Ondan sonraki almış olduğum dönemde de yaklaşık olarak 1997 yılında baktığımız zaman inşaat sektöründe kadın sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadardı. Ben bu işi yaparken kadınım, erkeğim düşüncesini hiç vermedim. Yaptığınız işte erkeklerle mücadele ediyorsunuz. Ama bir dezavantaj olarak hiç bakmadım. Öyle beynimde de soru işareti olmadı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA