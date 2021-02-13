Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı
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Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı

13.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:12

Suriye Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Suriye Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeye ve güvenlik tedbirleri almaya başlarken, ambulanslarla yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı
Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı
Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı
Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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