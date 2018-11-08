Türkiye Sınırındaki Azez'de 2 Noktada Bombalı Saldırı

KİLİS'e komşu Suriye'nin Azez kentinde, iki farklı bölgede bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaralandı.

Türkiye sınırında bulunan Azez kent merkezi ile Siccu köyünde, öğle saatlerinde, park edilen bomba yüklü 2 araç infilak etti. Azez'deki saldırıda 1 çocuk yaralanırken, yanan araçlar müdahale sonucu söndürüldü. Güvenlik güçleri korku ve paniğe yol açan patlamaların yaşandığı bölgelerde önlemlerini artırdı.

- Kilis