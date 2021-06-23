?İran- Türkiye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem
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?İran- Türkiye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem

?İran- Türkiye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'ye sınır olan İran'ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE'ye sınır olan İran'ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde saat 01.43'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 5.24 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri 34.77 kilometre ile Van'ın Özalp ilçesinin Yukarı Tulgalı Mahallesi oldu. İlçe genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Haber:  VAN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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