Türkiye Sınırına Askeri Uçak Düştü! Uçağın Hangi Ülkeye Ait Olduğu Henüz Belirlenemedi

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Haseke bölgesine askeri bir uçak düştü. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçağa ait görüntüler paylaşıldı.

TÜRKİYE SINIRINA ÇOK YAKIN NOKTADA DÜŞTÜ

Kimliği belirsiz bir askeri uçak Türkiye sınırına çok yakın bir noktadaki Haseke bölgesinde düştü.

UÇAĞIN ENKAZINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, yerel kaynaklar uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.