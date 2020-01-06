Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillere yardım eli

06.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:05

Suriye'nin İdlib kentinden bombardıman nedeniyle kaçarak Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere göç eden 135 aile için çadır kuruldu.

Kasım ayından bu yana, Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçıp Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısı 330 bini geçti. Güvenli bölge Azez ve kırsalına yerleşen İdlibli ailelere, İHH İnsani Yardım Vakfı yardım eli uzattı. Sınır hattına doğru göç eden 135 aile, Azez'de kurulan çadırlara yerleştirildi. İHH Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy, "Son günlerde artan yoğun saldırılardan dolayı İdlib'den Azez ve Elbab kentlerine yoğun bir göç yaşanıyor. Son bir ay için 20 binden fazla insan bu bölgelere göç etmek durumunda kaldı. Bizler bu aileleri tespit edip kendilerine bu kış ayında başlarını sokabilecekleri bir ortam hazırlamaya gayret ediyoruz. Bundan dolayı uygun birkaç noktada ailelere çadır kurduk. Çadırlar için halı, soba, sünger yatak, kömür, gıda kolisi ve hijyen paketlerinin dağıtımını da gerçekleştiriyoruz. Çünkü çoğu ailelerin eşyaları yıkılmış binaların altında kalmış durumda" dedi.

Saldırıların sürmesi halinde göçün devam edeceğini söyleyen Aksoy, "Bu kış ayında bu insanların dışarıda kalmamaları için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımıza katkı veren Türkiye halkına ve STK'lara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA