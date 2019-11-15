Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı
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Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı

Türkiye sınırı ile Suriye'nin Afrin ilçesi arasında, bölgeye yardımların gönderilmesi ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yolun asfalt çalışmaları tamamlandı.

15.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:28
Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı

Türkiye sınırı ile Suriye'nin Afrin ilçesi arasında, bölgeye yardımların gönderilmesi ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yolun asfalt çalışmaları tamamlandı.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesi ile Türkiye sınırı arasında yol yapıldı. Asfalt çalışmaları tamamlanan yol, araç geçişine açıldı. Türkiye 8 Kasım'da yapımına başlanan yol kenarına güvenlik bariyerleri de yerleştirildi.


Yol, Türkiye'den yapılan insani yardımın bölgeye dağıtımını kolaylaştırmak ve ticaretin arttırılması amacıyla yapıldı. - HALEP

Kaynak: İHA
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