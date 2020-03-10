Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor Türkiye, Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdüren binlerce sığınmacıya yardım elini uzatıyor.

Türkiye, Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdüren binlerce sığınmacıya yardım elini uzatıyor.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar ve savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan binlerce kişi, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında bekliyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınında bekleyen binlerce sığınmacıya Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor.

Üç öğün yemeğin verildiği sığınmacılara hijyenik ped, çocuk bezi ve maması, meyve, kıyafet dağıtımı yapılırken sığınmacıların duş ve tuvalet ihtiyaçları için de alanlar oluşturuldu.

"Türkiye'den Allah razı olsun"

Suriye uyruklu Abdülvahap Elalavış (31) AA muhabirine, savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını belirten Elalavış, "Yunanistan bize zulmediyor. Sınırı geçerek Avrupa'ya geçmemize izin vermiyor. Burada bize çok iyi davranıyorlar. 5 çocuğum var onların bezini, temizlik malzemesini, yemeği verdiler. Türkiye'den Allah razı olsun. Esed bizi bombaladı, öldürdü. Erdoğan'dan, Türkiye'den Allah razı olsun. İyi ki Türkiye var." diye konuştu.

Afganistan uyruklu Kamuran Karvan (20) da ülkesinden savaş nedeniyle kaçtığını anlattı.

Avrupa'ya gitmek istediğini aktaran Karvan, "Sınırı geçmek istiyoruz ama Yunanistan izin vermiyor. Bize gaz atıyor, dövüyor. Kadın ve çocuklar yaralanıyor. Yunanistan bunun hesabını Allah'a verecek. Türkiye bize çok iyi davranıyor, Allah razı olsun." dedi.

"Hayatımızı kazanmamız gerekiyor"

Suriye uyruklu Salih Ayozzo (22) ne pahasına olursa olsun sınırı geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmak istediğini belirterek, "Yunanistan yeter ki kapıyı açsın bize, açmıyorlar. Bizim üzerimize ateş ediyorlar. Benim önümde ölen ve yaralananlar oldu. Durumumuz çok kötü. Savaştan kaçtık. Yunanistan'ı geçip Avrupa'da hayatımızı kazanmamız gerekiyor. 9 yıldan beri savaşın içindeyiz." şeklinde konuştu.

Ayozzo Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını ifade ederek teşekkür duygularını dile getirdi.

Çocukları travmadan uzaklaştırıyor

Sınırı geçerek Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar, Yunan sınır polisinin gaz bombalı müdahalesine maruz kalıyor. Bu müdahaleden en fazla, aileleriyle bu yolculuğa çıkan çocuklar etkileniyor.

Türk Kızılay tarafından sığınmacıların toplandığı alanın yakınına konuşlandırılan "Mobil Çocuk Dostu Tırı"ndaki görevliler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaldıkları çadırlardan tıra gelen çocuklar, uzman personel eşliğinde aktiviteler yapıyor. Sığınmacı çocuklar, bu etkinliklerle yaşadıkları olumsuzluklardan bir nebze uzak kalıyor.

"Çocukların çocuk hissettikleri tek yer"

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Onur Kutay Özertürk, tırda günde yaklaşık 100 çocuğa hizmet verdiklerini söyledi.

Tıra ilginin yoğun olduğunu dile getiren Özertürk, çocukların kendini çocuk hissedebileceği tek yerin hazırladıkları tır olduğunu, ailelerin de bu nedenle evlatlarını buraya gönderdiğini ifade ederek, "Seanslarımız yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Gaz bombası atılması halinde çocukları dışarı bırakmıyoruz. O durumda onları burada daha fazla tutmamız gerekiyor." dedi.

Özertürk, tırda çocukların travmadan uzaklaşmalarını sağlayacak çocuk oyunları ve boyama etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA