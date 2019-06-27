Türkiye-Singapur diplomatik ilişkilerinin 50. yılı

Türkiye ile Singapur arasındaki diplomatik ilişkilerin 50.yılı, İstanbul'da kutlandı.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow'un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Singapur'un İstanbul ve İzmir Fahri Konsolosu Murat Özyeğin'in yanı sıra, diplomatik misyon temsilcisinin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tow, açılış konuşmasında, Türkiye-Singapur ilişkilerinin 50. yılını İstanbul'da kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin 50. yılını dolayısıyla Singapur'dan gelen çok sayıda politikacıyla Ankara'daki resmi makamları ziyaret ettiklerini belirten Tow, "İstanbul'a geldiğimizden itibaren misafirlerimizle beraber Türkiye'nin kültürel zenginliklerini daha yakından görme fırsatı bulduk ve gerçekten çok güzel bir gezi programımız oldu. Ben Türkiye'ye birkaç ay önce geldim ve 2019'un iki ülke için önemli bir anlamı var. Bu benim için ayrıca bir onur kaynağı. Diplomatik ilişkilerimiz kurulduktan sonra aynı zamanda ekonomik ve kültürel ilişkilerimize de hız verildi. Bugün bu kapsamda Türk ve Singapurlu şeflerin ortaklaşa yaptığı yemekleri yemenin heyecanı içindeyiz. Mutfaklarımızın bugün birleşmesi ve ortak yönlerimizin ortaya çıkması çok güzel olacak." diye konuştu.

Tow, "Ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak ve kültürel zenginliklerimizi keşfetmek için gayret sarf edeceğiz. "ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Türk ve Singapurlu şeflerin ortaklaşa hazırladığı tatlı ve yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA