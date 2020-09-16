Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli AA Finans Masası'na konuk olacak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, yarın saat 13.15'te Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, yarın saat 13.15'te Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Atilla Benli, yarın saat 13.15'de AA Finans Masası'nda sigorta ve emeklilik sektöründeki son gelişmeleri, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerinin hedeflerini değerlendirecek.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Kaynak: AA