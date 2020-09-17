Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli AA Finans Masası'nda (5) Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli'nin açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli'nin açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oldu. Kaynak: AA