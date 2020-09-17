Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli AA Finans Masası'nda (5)
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli'nin açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oldu.
17.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:56
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Benli'nin açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk oldu.
Kaynak: AA