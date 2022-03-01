Türkiye Sigorta satış kadrolarını genç yeteneklerle güçlendiriyor

ARALIK, IĞDIR (AA) - Türkiye Sigorta'nın hayata geçirdiği Limitsiz Satış Yetiştirme Programı kapsamında, 43 şehirde 106 yeni mezun, satış kadrolarında göreve başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, her geçen gün büyümeyi sürdürürken, yeni mezun programları ile sektördeki nitelikli iş gücünü artırmaya, genç yetenekleri bünyesine dahil etmeye, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda yeni mezun programlarından biri olan Limitsiz Satış Yetiştirme Programı'nı hayata geçirdi.

Türkiye Sigorta, 106 yeni mezun genç yeteneği, 43 ilde acente, elementer ve hayat emeklilik satış kadrolarında görevlendirdi. 15 Aralık 2021-15 Haziran 2022'deki programda, ilk aşama olan öğrenme adımı, birden fazla teknik ve davranışsal içerikli eğitim ile tamamlandı. Süreç, gelişim ve deneyim adımları ile sürüyor.

"Yeni mezun istihdamını artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız, yeni mezun istihdamını artırmak ve yetişmiş insan kaynağını desteklemek için yola çıktıkları bu programla satış kanallarını güçlendirmek için satış kadrolarını genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yıldız, "Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz Limitsiz Satış Yetiştirme Programı, sektördeki en fazla genç istihdamının sağlandığı ve tüm Türkiye'yi kapsayan ilk program olma özelliğine sahiptir. Program ile gençler sahayı, merkez fonksiyonlarımızı yerinde deneyimlerken aynı zamanda pek çok eğitim, gelişim, kariyer aktivitesi ve mentorluk ile kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar." ifadelerini kullandı.

Programın "öğrenme", "gelişim" ve "deneyim" olarak 3 ana bölümden oluştuğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Öğrenmenin; oryantasyon ile birlikte teknik ve davranışsal içerikli birden fazla eğitimle, gelişimin; yetenek yönetimi ekibinin çalışanlarla gerçekleştireceği kariyer görüşmeleriyle, deneyimin ise saha ziyaretleri, yerinde öğrenme çalışmaları ve üniversitelerin lisans programları kadar detaylı içeriğe sahip satış okulu sürecindeki uygulamalarla kazandırılmasının hedeflendiği programımız 6 ay sürecek. Bu süre tamamlandığında eğitim süreçleri, performans sonuçları ve Yetenek Yönetimi Müdürlüğü'nün gelişim/kariyer planı çerçevesinde işe alımlarımız tamamlanacak. Temelden sigorta eğitimiyle başlayan gençlerin ileride sektör için öncü olacaklarına inanıyoruz."