Türkiye Sigorta, "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini başlattı
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Türkiye Sigorta, "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini başlattı

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Sigorta, 'Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım' projesini başlattı

"Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini başlatan Türkiye Sigorta, çalışanları ve acentelerinin üç ay boyunca Kitapsepeti'nden yapacakları alışveriş ile üç köy okuluna toplam 1.500 kitap bağışlamayı hedefliyor.

"Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini başlatan Türkiye Sigorta, çalışanları ve acentelerinin üç ay boyunca Kitapsepeti'nden yapacakları alışveriş ile üç köy okuluna toplam 1.500 kitap bağışlamayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini başladı.

Buna göre Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çalışanları ve acenteleri 31 Mart-22 Haziran 2021 tarihleri arasında Kitapsepeti'nden yapacakları her 10 TL'lik alışveriş karşılığında bir adet kitabı köy okullarına bağışlamış olacaklar. 3 aylık süreçte 1.500 kitabın bağışlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Atilla Benli, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Sigorta ailesi olarak ülkemize sunduğumuz katkıyı sadece ticari faaliyetlerimizle değil, sosyal yaşama sağlayacağımız değerle de yerine getirmeyi hedefliyoruz. İnsan odaklı anlayışımız çerçevesinde bu kapsamdaki projeler çok önemli yer tutuyor. KÖK Platformu ile yaptığımız iş birliği sayesinde okullarımıza kitap desteği vererek, çocuklarımıza okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmayı, gülümsemelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye Sigorta çalışan ve acenteleri vereceği her 10 TL'lik siparişle köy okullarına kitap desteğinde bulunacak. Türkiye Sigorta ailesi olarak 22 Haziran tarihine kadar köy okullarımıza üç ayda 1.500 adet kitap bağışlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında bağışladığımız kitapları Kahramanmaraş'ta bulunan Tufanpaşa İlkokulu, Çağlayancerit İlkokulu ve Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerimize göndereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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