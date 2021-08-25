Türkiye Sigorta'nın yılın ilk yarısında da finansal sonuçları güçlü geldi
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Türkiye Sigorta'nın yılın ilk yarısında da finansal sonuçları güçlü geldi

Türkiye Sigorta'nın yılın ilk yarısında da finansal sonuçları güçlü geldi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2021 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü finansal sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2021 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü finansal sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, ikinci çeyrek prim üretiminde yüzde 13,74 pazar payı ve 5,4 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini sürdürdü.

Türkiye Hayat Emeklilik ise BES 3.0'da 2 milyon 3 bin 907 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 32,5 milyar TL, Otomatik Katılım'da ise 2 milyon 252 bin 699 çalışan ve devlet katkısı dahil 7,4 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliğini devam ettirdi.

Türkiye Sigorta, 2021'in ilk 6 ayında aktif büyüklüğünü yüzde 11 artışla 12,4 milyar TL'ye ulaştırırken, ikinci çeyreği 634,1 milyon TL net dönem karı ile kapattı. Teknik karlılık, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 4 artarak 809 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Hayat Emeklilik ise 1,7 milyar TL prim üretimi ile ikinci çeyreği yüzde 14,25 artışla 801,4 milyon TL net dönem karı ile kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta'nın 2021 yılı ikinci çeyrek prim üretiminde yüzde 13,74 pazar payı ve 5,4 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini pekiştirdiğini belirterek, "Genel zararlar branşında yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte 2 milyar 222 milyon TL'yi aşan bir üretim ve yüzde 38 pazar payımızla sektörün açık ara lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında büyüme ile 989 milyon TL prim ürettik ve yüzde 16'lık pazar payımız ile liderliğimizi devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

"BES ve OKS'de toplam 40 milyar TL'ye yaklaşan fon büyüklüğüne sahibiz"

Benli, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise Haziran 2021 sonu verilerine göre, BES 3.0'da 2 milyon 3 bin 907 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 32,5 milyar TL, Otomatik Katılım'da ise 2 milyon 252 bin 699 çalışan ve devlet katkısı dahil 7,4 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliği rakiplerine bırakmadığını aktararak, "BES ve OKS'de toplam 4 milyon 300 bine yakın katılımcı ve 40 milyar TL'ye yaklaşan bir fon büyüklüğüne sahibiz. 18 yaş altı çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesiyle katılımcı ve fon büyüklüğü gelişmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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