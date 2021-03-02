Türkiye Sigorta'nın karı 1 milyar 153 milyon TL'ye ulaştı
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Türkiye Sigorta'nın karı 1 milyar 153 milyon TL'ye ulaştı

02.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:44
Türkiye Sigorta'nın karı 1 milyar 153 milyon TL'ye ulaştı

Türkiye Sigorta, 2020 yılını 1 milyar 153 milyon TL kar ile kapattı.

Türkiye Sigorta, 2020 yılını 1 milyar 153 milyon TL kar ile kapattı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamayla şirketin 2020 finansal sonuçları paylaşıldı.

Birleşme sürecinin etkilerine rağmen Türkiye Sigorta, yıllık bazda prim başına net karlılık oranını yüzde 12'den yüzde 13'e ve prim başına teknik karlılık oranını ise yüzde 13'ten yüzde 15'e yükseltti.

Kurum aktiflerini yüzde 23 artışla 10,7 milyar TL'ye ulaştırarak pazardaki kuvvetli konumunu sürdüren Türkiye Sigorta, aynı dönemde net karını da yüzde 39 yükseltip, 1 milyar 153 milyon liraya çıkardı.

Türkiye Sigorta'nın teknik bölüm dengesindeki artış ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.

Özkaynak karlılığı yüzde 33 olarak gerçekleşen Türkiye Sigorta, hissedarlarına Genel Kurul onayının ardından 9 Nisan 2021 tarihinde 493 Milyon TL tutarında kar payı dağıtımı yapmayı planlıyor.

2020 yılı finansal verileri ışığında şirketin temettü verimliliği yüzde 5,8 olarak gerçekleşirken, Türkiye Sigorta çatısı altında birleşen Güneş Sigorta'da yapılan son kar dağıtımı 2007 finansal sonuçları üzerinden gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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