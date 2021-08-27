Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu ödülleri topladı

Sigorta ve emeklilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, iş dünyasının en itibarlı ve geniş katılımlı ödül programlarında 2020 faaliyet raporları ile toplam 4 dalda ödülün sahibi oldu.

Sigorta ve emeklilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, iş dünyasının en itibarlı ve geniş katılımlı ödül programlarında 2020 faaliyet raporları ile toplam 4 dalda ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, "Bir Olma" teması ile hazırladığı 2020 yılı faaliyet raporları Stevie Awards ve ARC Awards'te ödülleri topladı.

Toplam 63 ülkeden 3 bin 700'den fazla başvurunun yarıştığı Stevie Awards'te Türkiye Hayat Emeklilik, 2020 yılı faaliyet raporu ile "En İyi Faaliyet Raporu" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Amerika merkezli bağımsız Mercomm şirketi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen ve faaliyet raporlarının Oscar'ı olarak kabul edilen Uluslararası ARC Awards Yarışması'nda ise Türkiye Sigorta, 2020 yılı faaliyet raporu ile kendi sektöründe 2 farklı kategoride ödül aldı.

"Bir Olmak" teması ve özgün tasarımı ile "Sigorta: Genel" kategorisinde gümüş, "Sigorta: Genel/ Yazılı Metin" kategorisinde ise bronz ödülünün sahibi oldu. Türkiye Hayat Emeklilik de "Sigorta: Hayat ve Sağlık" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, 2020 yılındaki başarılı finansal sonuçlarının yer aldığı faaliyet raporlarını ödüllerle taçlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör lideri olarak, 2020 faaliyet raporlarımız ile iş dünyasının en prestijli yarışmalarından ödüller toplamak bizim için çok ayrı bir anlam taşıyor. 'Bir Olma' öykümüzü, başarılı finansal sonuçlarımızı Stevie Awards ve ARC Awards Yarışması ödülleri ile taçlandırmış olduk. Başarılarımızı ödüllerle taçlandırdığımız için de gururluyuz ve Türkiye Sigorta ailesi olarak liderlik konumunu rakamların ötesine taşıyarak, bilgimiz, tecrübemiz, vizyonumuz ve üretimimiz ile Türkiye'de sigortacılık anlayışına yön vermeyi, dünyaya örnek model teşkil etmeyi hedefliyoruz. Aldığımız ödüllerin, hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizin birer göstergesi olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt