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Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu'na ödüller

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu'na ödüller

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2020 faaliyet raporları ile aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2020 faaliyet raporları ile aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in "Bir Olma" teması ile hazırladığı 2020 yılı faaliyet raporları ödüle doymuyor.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bu yıl çeşitli yarışma kategorilerinde 1000'e yakın organizasyonun katılımıyla düzenlenen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) Vision Awards 2020 ve IADA yarışmalarında birçok ödülün sahibi oldu.

Türkiye Sigorta 2020 Faaliyet Raporu, LACP'den "Sigortacılık ve Finansal Hizmetler-2" kategorilerinde altın ve "En İyi Yönetici Mesajı" kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Türkiye Hayat Emeklilik 2020 Faaliyet Raporu ise "Sigortacılık, Finansal Hizmetler-2", "En İyi Yönetici Mesajı" kategorilerinde ve "Entegre Faaliyet Raporu" formatıyla aday gösterildiği "Finansal Hizmetler" kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Yarışma sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, "En İyi Yönetici Mesajı" dışındaki tüm kategorilerde ödül alan tek Türk sigorta şirketi olma başarısı gösterdi.

Dünya çapında faaliyet raporlarını ödüllendiren ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen IADA'dan da Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, ayrı ayrı "Entegre Sunum" kategorisinde altın, "İllüstrasyonlar" kategorisinde ise bronz ödül olmak üzere toplam 4 ödül almaya hak kazandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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