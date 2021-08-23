Türkiye Sigorta, deneyimlerini geleceğin profesyonelleri ile paylaşıyor
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Türkiye Sigorta, deneyimlerini geleceğin profesyonelleri ile paylaşıyor

Türkiye Sigorta, deneyimlerini geleceğin profesyonelleri ile paylaşıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye Sigorta, sektör deneyimini ve sigortacılığı "sonradan önceye" taşıyan vizyonunu, "Güçlü Gelecek Seninle Gelecek" staj programıyla geleceğin profesyonellerine aktarıyor.

Türkiye Sigorta, sektör deneyimini ve sigortacılığı "sonradan önceye" taşıyan vizyonunu, "Güçlü Gelecek Seninle Gelecek" staj programıyla geleceğin profesyonellerine aktarıyor.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Türkiye Sigorta, mevcut ve potansiyel insan kaynağına değer ve öncelik veren yaklaşımı çerçevesinde deneyimlerini, sektöre adım atmaya hazırlanan genç yeteneklerle paylaşıyor. Söz konusu staj programında, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra oyunlaştırılmış mikro öğrenme aktivitelerine katılma imkanı da sunuluyor. Ayrıca, stajyerler kariyer danışmanlığı ve mentorluk ile de birebir yakından takip ediliyor ve destekleniyor. Staj programında üniversitelerin çeşitli bölümlerinde eğitim gören toplam 23 öğrenci yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sigortacılıkta insan merkezli bakış açısını genç çalışan adaylara da yansıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İş hayatı her geçen gün daha rekabetçi olurken, bilgi, beceri ve yetkinliklerde ayrışmak da gittikçe zorlaşıyor. Çalışanların hep bir adım önde olması için kendini geliştirmesi, mevcut eğitim ve yetkinliklerin dışında dünyada trend olan yeni uygulamaları öğrenmesi, gerekli teknik yetkinlikleri kazanması çok önemli. Staj programımızla çalışan adaylarımıza bu farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye Sigorta olarak sigorta deneyimini 'sonradan önceye' taşıma vizyonuyla hizmet ediyoruz. Her gün daha iyisi için çalışan, işiyle gönül bağı kuran, 'biz' olmayı başaran ve birlikte değer üreten ekibimizde genç ve yetenekli arkadaşlarımı da görmekten mutluluk duyuyorum."

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız da "Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları olarak en başarılı yetenekleri bulmak, geliştirmek, aynı zamanda mevcut insan kaynağımızın etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla güçlü bir yetenek yönetimi politikası izliyoruz. Adımızın bizlere yüklediği büyük sorumlulukla, sahip olduğumuz güçlü deneyim ve birikimi gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz. Sigorta deneyimini yeniden tanımlamak üzere çıktığımız bu yolda gençlerimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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