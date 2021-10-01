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Türkiye Sigorta'dan üst düzey atamalar

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Türkiye Sigorta'dan üst düzey atamalar

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

MERSİN (AA) - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Sevda Mersin, Bankasürans Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına ise Nurcan Tunçdöken atandı.

Yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'te Bankasürans Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Volkan Sinan, bugün itibarıyla İştirakler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Araz ise bugün itibarıyla Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Danışmanı olarak atandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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