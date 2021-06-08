Türkiye Sigorta'dan Amasra-1 kuyusuna 738 milyon TL'lik teminat

Türkiye Sigorta, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan stratejik yatırımlara sigorta desteği sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan stratejik yatırımlara sigorta desteği sağlamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfine gelecek yılın nisan ayına kadar 738 milyon TL değerinde teminat sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, eylül ayındaki birleşmeyle birlikte Türkiye Sigorta olarak ilk poliçeyi, Tuna-1 kuyusu için yaptıklarını hatırlatarak, "Ne mutlu bize ki, Tuna 1 kuyusu sonrasında sigorta güvencesi sunduğumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Amasra-1 kuyusunda da doğal gaz keşfi yapıldı. Fatih sondaj gemimizin aramaları sonrasında 135 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapılan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusuna olası risklere karşı 738 milyon TL değerinde teminat sağlıyoruz. Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacak; kendi milli kaynaklarımızla enerji üretebilmemize katkı sağlayacak bu yeni keşfin tüm milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Benli, Amasra-1 kuyusundaki yeni keşifle birlikte bölgedeki toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını, bu durumun Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacağını ve kendi milli kaynaklarıyla enerji üretebilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Böylesine önemli bir konuda Türkiye Sigorta olarak yer almaktan gururlu olduklarını vurgulayan Benli, "Biz ülkemizin stratejik alanlardaki tüm yatırımlarına teminat vermeyi sürdüreceğiz. Bu, bizim için en öncelikli konulardan biri. Hem kapasitemizi hem gücümüzü arttırarak Türkiye'nin yerli ve milli duruşunda yerimizi alacağız. Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna 1 kuyusu teminatlarımızın ardından, ülkemiz için büyük bir müjde olan Amasra-1 kuyusuna da tüm gücümüzle destek olmaktan mutluyuz. Türkiye Sigorta ailesi olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu